Hollandis jõustus tänasest burkakeeld

Praktikas puudutab keeld eelkõige mosleminaiste burkasid, aga ka kõiki muid näokatteid nagu maskid või mootorrattakiivrid. Ametiisikud on kohustatud nõudma ametiasutustes või ühistranspordis viibijatelt näokatte eemaldamist. Neid, kes näokatet ei eemalda, ootab vähemalt 150-eurone trahv ja teenindusest keeldumine. Hinnanguliselt puudutab uus reegel umbes 150 Hollandis elavat moslemiusku naist.

Uudisteagentuuri DPA teatel on hulk omavalitsusi, transpordiettevõtteid ja ka Hollandi politsei on siiski teatanud, et nad ei plaani keeldu jõustama hakata.

Näokatted on avalikus ruumis keelatud ka Prantsusmaal ja Taanis.