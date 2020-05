Hollandis hukkus tormisel merel viis veesportlast

Kaks täna leitud surnukeha õnnestus kaldale tuua, aga kolmanda viisid kaasa lained ja hoovus, enne kui päästjad selle kätte said, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Olukorda Scheveningenis teadvad surfiringkondade inimesed ütlesid, et hukkunute hulgas on kogenud bodysurfer’id. Arvatakse, et nad sattusid raskustesse tugeva tuule ja vastassuunas liikunud hoovuse tõttu. Rolli võis mängida ka suur hulk vahtu lainetel.

Päästeteenistused otsisid kolme kadunut alates kella kuuest täna hommikul. Päästeenistus saatis välja neli päästealust ja rannikuvalve otsis õhust helikopteriga. Otsiti ka rannalt.