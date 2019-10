Hollandis eraldatuses elanud pere lapsed võisid küll väljas käia, aga taraga piiratud aias

Seda rääkis Hollandi politseiülema asetäitja Janny Knol eile telesaates „Pauw”. Knol teatas ka, et tegemist on nelja naise ja kahe mehega.

Knol rääkis ka suletud ruumist, kust perekond leiti. Ruum asus talumajas.

„See oli üks ruum, mis oli jaotatud väikesteks sektsioonideks,” ütles Knol. „Igal juhul oli seal piisavalt ruumi kuuele inimesele, aga täpset suurust ruutmeetrites ma ei tea.”

Knoli sõnul pääses ruumi päevavalgus ja nüüdseks täiskasvanud lapsed pääsesid ka välja.

„Aga nad jäid taraga piiratud alale, nii et nad olid väga hästi kaitstud. See koht oli eelkõige mõeldud välismaailma eemal hoidmiseks,” ütles Knol.

Politsei teatel teadsid lapsed küll, et „välismaailm” on olemas, aga ei ole selge, kas nad teadsid, kui suur see on. Knolilt küsiti, kas neil oli raadio, televiisor või arvuti. „Neil oli asju. Aga mis neil täpselt oli, ma ei tea,” vastas ta. Lapsed rääkisid Knoli sõnul igatahes tavalist hollandi keelt.

Knoli sõnul on väga raske öelda, kas lapsed tahtsid talust minema pääseda.

„Sa vaatad omaenda vaatepunktist. Nende asjade tegemise ja eluviis võis nende jaoks normaalne olla. Seetõttu oleme me muu hulgas ka psühholoogide abi kaasanud,” ütles Knol.

Nii isa kui ka talu rentnik (Josef B.) vahistati ebaseaduslikus vabadusevõtmises kahtlustatuna. Jääb aga küsimus, kas lapsi hoiti talus sunniviisiliselt.

„Lapsed võisid seal küll vabalt liikuda, aga ühel või teisel viisil toimus isa ja laste vahel midagi,” viitas Knol võimalikule psüühilisele survele.

Asja uurimine jätkub. Ka politseil on veel küsimusi õhus.