Hollandis avastati üheksa aastat täielikus eraldatuses talumajas elanud vanem mees ja kuus noort

Inimesed avastati, kui vanim noortest ilmus mitu korda lähedalasuva Ruinerwoldi küla baari. Selle omanik Chris Westerbeek ütles RTV Drenthele, et ta tuli taas pühapäeval ja oli suures segaduses, vahendab Dutch News.

„Ta tellis viis õlut ja jõi need ära. Siis ma rääkisin temaga ja ta ütles mulle, et jooksis ära ja vajab abi. Siis kutsusime me politsei,” rääkis Westerbeek.

Pikkade juuste ja habemega mees rääkis Westerbeekile, et ei olnud väljas käinud üheksa aastat. „Ta ütles, et tal on vennad ja õed, kes elavad talus. Ta ütles, et on kõige vanem ja tahab lõpetada niimoodi elamise.”

Tallu läinud politsei leidis elutoas kapi tagant salatrepi, mis viis perekonna peidukohta. 58-aastane mees oli mõnedel andmetel voodis, olles mitu aastat tagasi insuldi saanud.

Kuigi alguses arvati, et tegemist on isa ja tema lastega, teatas Ruinerwoldi külavanem Roger de Groot eile pressikonverentsil, et vahistatud mees ei ole noorte isa. Mees rentis talu selle omanikult.

Noortel ei olnud välismaailmaga mingit kontakti ja nad said täielikult ise hakkama oma juurviljaaia ja kitsega. Naabrid neid ei tundnud.

Kohalike sõnul oli vanemat meest nähtud vana autoga ringi sõitmas, aga kedagi teist ei olnud nad näinud. Üks naaber ütles ajalehele De Telegraaf, et arvas, et mees on austerlane ja rääkis saksa keelt.

Eile õhtul teatas Hollandi meedia, et mees ongi Austria kodanik Josef B.

Ajalehtede teatel on tegemist puutöömehe ja juhutöölisega. Tal oli väike töötuba kuue kilomeetri kaugusel Meppeli väikelinnas.