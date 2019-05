Hollandi peaminister nimetas parempopulistide juhti debati käigus tõeliseks Venemaa fänniks

Baudet’ sõnul on Venemaa oht suhteline. „Ei ole nii, et nad kavatsevad meie maale sisse tungida,” ütles Baudet. Ta tuli välja ka teooriaga, et sellistel inimestel nagu Napoleon, Hitler ja Van Rompuy (Euroopa Ülemkogu endine president – toim) oli Venemaaga seoses kinnismõte, et oma positsioone tugevdada. „Euroopa võimuihalejad legitimeerivad oma võimuiha väites, et Venemaa näol on tegemist väga suure vaenlasega,” ütles Baudet, kelle sõnul on ka Venemaa-vastased sanktsioonid arusaamatud.

„Sa oled tõesti Venemaa fänn,” märkis selle peale Rutte.