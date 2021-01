Hollandi peaminister mõistis kuritegeliku vägivalla hukka: mis neile inimestele sisse on läinud?

„See on lubamatu. Iga normaalne inimene saab sellest teada saades vaid õudust tunda,” ütles Rutte. „Mis neile inimestele sisse on läinud?”

Rutte rääkis edasi kuritegelikust vägivallast, millel „ei ole midagi tegemist võitlusega vabaduse eest”. Rutte rõhutas, et 99% inimestest järgib öist liikumiskeeldu ja muid meetmeid.

Rutte sõnul on tal suur lugupidamine linnapeade, politsei ja ajakirjanike vastu. „Politsei pidas end väga adekvaatselt ülal, kõigis kohtades,” ütles Rutte.

Rahutused algasid eile Amsterdamis ja Eindhovenis seoses koroonapiirangute vastaste meeleavaldustega. Need levisid liikumiskeelu alguseks paljudesse teistesse linnadesse üle Hollandi.

Juba laupäeval, kui liikumiskeeld esimest korda kehtima hakkas, oli rahutu Urkis. Seal pandi muu hulgas tuli otsa koroonaviiruse testimiskohale.

Rutte rõhutas, et rahutustel ei ole meetmetele mingit mõju. „Liikumiskeeld jääb vajalikuks. See on viirus, mis meilt vabaduse võtab,” ütles Rutte.