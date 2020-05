Hollandi parlamendis selgitati, kas inimesi koroonaviirusega nakatanud naaritsad on oht rahva tervisele

Praegusel hetkel on De Volkskranti sõnul teada Brabanti provintsi viies kohas asuvast neljast ettevõttest, et naaritsad on koroonaviirusesse nakatunud. Viimastel nädalatel on ettevõtetest õhuproove võetud ja naaritsaid Covid-19 suhtes testitud. Neljast ettevõttest kolmes leiti naaritsatelt sama „viiruskood” ja seega eeldatakse, et nakatumised on üksteisega seotud. Kokku on koroonaviirusega nakatunud ettevõtete neli töötajat. Kaks neist on nakkuse saanud pea kindlasti naaritsalt. Kahe puhul ei ole seos selge, teatas Hollandi Rahvatervise ja Keskkonna Riigiinstituudi (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – RIVM) nakkushaiguste vastase võitluse direktor Jaap van Dissel eile Tweede Kamerile.

Võetud proovidest on igal juhul selge, et naaritsafarmide töötajad on farmides viirusega kokku puutunud, selgitas Utrechti ülikooli veterinaariaprofessor Arjan Stegeman. Siiski ei ole asi Stegemani sõnul nüüd nii, et naaritsad kujutavad enesest ohtu rahva tervisele. Viirust ei ole leitud õhus väljaspool hooneid, kus naaritsaid peetakse, ja ükski farmide läheduses elav inimene ei ole nakatunud. Kõndimis- ja jalgrattasõidukeeld naaritsafarmide ümbruses on seetõttu taas tühistatud. Van Dissel toetas oma juttu lihtsa statistikaga: maailmas on kokku 5,4 miljonit inimest, kes on saanud nakkuse kindlalt teiselt inimeselt, ja ainult kaks inimest, kes on saanud nakkuse kindlalt naaritsalt.

Tegelikult võivad praegu inimesed kujutada endast ohtu naaritsatele. Neljast Hollandi ettevõttest kolmes on koroonaviirus inimeselt naaritsale üle kandunud, neljanda puhul pole teada, kuidas viirus sinna sai. Siiski tuleb Stegemani sõnul ära hoida loomade viiruse reservuaarideks muutumine. Seetõttu on uuritud ka teisi loomi. Küülikud, hamstrid, tuhkrud ja kassid on viirusele vastuvõtlikud, koerad vähem. Kanad, sead ja pardid ei ole viirusele vastuvõtlikud.

Hollandis jätkub naaritsafarmide uurimine ning uuritakse ka sealsete kasside rolli viiruse levitamisel. Esialgu on farmide külastamine keelatud ja töötajatele soovitatakse põhjalikke kaitsemeetmeid.