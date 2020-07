Hollandi linn lõpetas sõprussuhted Poola linnaga, kus loodi homovaba tsoon

„Homovabade tsoonide loomine on tõsine asi ja meie linnavolikogu tegi väga selge avalduse: see on lubamatu,” ütles linnaametnik Marieke Schouten, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Nieuwegeini linnavolikogu mõistis homovabad tsoonid pea ühehäälselt hukka. Need on Hollandi linna seisukohtadele risti vastu.

„Meie oleme vikerkaarelinn,” ütles Schouten. „Ja me oleme mõlemad Euroopa osa, kus me leiame, et kes iganes sa ka ei ole, vaatamata oma orientatsioonile, võid sa avalikus ruumis viibida. Sellised homovabad tsoonid selle juurde ei kuulu.”

Schouteni sõnul on Nieuwegein püüdnud Puławy juhtidega asja arutada. Märtsis saatis linnapea Frans Backhuijs Poola kolleegile kirja, milles väljendas oma muret. Mingit vastust sellele ei tulnud.