Hollandi kohus: islamivastane parteijuht Wilders solvas marokolasi, kuid ei õhuta diskrimineerimist

Apellatsioonikohtu kohtunik J.M. Reinking ütles reedest otsust kommenteerides, et "kohtu hinnangul on tõestatud, et härra Wilders on süüdi inimrühma solvamises". Teise süüdimõistva otsuse apellatsioonikohus aga tühistas, jättes rahuldamata prokuratuuri väited, nagu Wilders oleks õhutanud oma 2014. aasta sõnavõtuga vaenu ja diskrimineerimist, vahendab Politico.

Ühtlasi jättis kohus talle määramata karistuse, öeldes, et viimane on oma tegude eest niigi kõrget hinda maksnud: nimelt elab Wilders juba enam kui kümme aastat politsei pideva kaitse all.

Wilders ütles reedel otsuse teatavaks tegemise järel, et kaebab selle edasi riigikohtusse. "Hollandist on saanud korrumpeerunud riik," ütles ta ja lisas, et "see muudab mind ja PVV-d tugevamaks".

Kohtuasi puudutas Wildersi avaldusi seoses kohalike omavalitsuste valimistega 2014. aastal. Siis küsis ta PVV toetajatelt Haagis, kas nad soovivad linnas ja kogu Hollandis näha rohkem või vähem marokolasi.

Publik vastas: „Vähem, vähem, vähem!“ mille peale ütles Wilders, et ta korraldab selle. Ühel teisel korral rääkis Wilders „nii vähestest marokolastest kui võimalik“.

Toonaste avalduste pärast esitas Wildersi kohta kaebuse enam kui 6400 inimest ning 2016. aastal mõisteti ta esimese astme kohtus muu seas süüdi diskrimineerimisele õhutamises.

Wilders esitas apellatsiooni, taotledes süüdimõistva otsuse tühistamist ja väites, et kohtuprotsess on poliitiliselt motiveeritud. Ka prokurörid esitasid apellatsiooni, paludes kohtul mõista Wilders süüdi marokolaste suhtes vaenu õhutamises ja nõudes talle 5000 euro suuruse trahvi määramist.

Wilders, kelle juhitav PVV on Hollandi parlamendi suurim opositsioonipartei, on kogu protsessi vältel rõhutanud, et ei teinud midagi valesti, ja väljendas lihtsalt avalikult seda, mida arvab suur osa hollandlasi.

"Täna saame teada, kas Hollandis valitseb endiselt võimude lahusus ja sõltumatu kohtusüsteem või kas me oleme muutunud korrumpeerunud banaanivabariigiks, kus opositsiooni liider mõistetakse poliitilises protsessis süüdi," säutsus Wilders reedel enne otsuse väljakuulutamist.