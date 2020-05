Hollandi IKEA poes sattus desinfitseerimisvahendi pudelisse kogemata söövitav torusiil

IKEA esindaja sõnul oli pudeli söövitava ainega kogemata täitnud koristaja, vahendab De Telegraaf.

„Ta tunneb end supersüüdi. Me mõistame, et kolleegid ja kliendid on vapustatud. Me peame ohutut poekeskkonda väga tähtsaks. Seetõttu kahetseme me, et see juhtum aset leidis,” ütles IKEA esindaja.

Kindlustusfirma JBL&G teatel tekitas aine esimese astme põletusi, lahtisi haavu ja paistetust kahel ohvril, keda firma esindab. Mees ja naine ei saa seetõttu ajutuselt töötada. JBL&G kutsus ka teisi ohvreid endast teada andma. Kui suurt kompensatsiooni nõutakse, ei ole veel teada.

IKEA teatas, et on ühendust võtnud kõigi inimestega, kes ainet oma kätele lasid, ja vabandanud.