Holland püüab rakendada koroonaviiruse vastu grupiimmuunsuse strateegiat, lastes inimestel nakatuda

Esmaspäevases pöördumises rahva poole ütles peaminister Mark Rutte, et Hollandi eesmärk on arendada oma elanikkonnas välja immuunsus koroonaviiruse vastu, lastes suurel hulgal inimestel kontrollitud tempos haigusega kokku puutuda, vahendab Guardian.

„Need, kellel on viirus olnud, on tavaliselt pärast immuunsed. Nagu vanadel aegadel leetritega. Mida suurem on grupp, mis on immuunne, seda väiksem on võimalus, et viirus kandub üle haavatavatele eakatele ja nõrga tervisega inimestele. Grupiimmuunsusega ehitad sa nende ümber nagu kaitsemüüri,“ ütles Rutte.

Seda lähenemist arutab täna Hollandi parlamendi alamkoda Tweede Kamer.

Kuigi Rutte kinnitas eile, et Hollandi strateegia erineb teiste riikide omast vähe, loobus näiteks Suurbritannia seda järgimast, mistõttu kardavad mõned hollandlased, et on muutunud „Euroopa katsejänesteks“.

Seotud lood: Immuunreaktsioon uuele koroonaviirusele sarnaneb gripi omaga

Briti valitsus teatas eelmisel nädalal, et keelab massikogunemised. Briti valitsuse teadusalane peanõunik Sir Patrick Vallance kaitses eelmisel nädalal algset lähenemist koroonaviirusele, öeldes, et selle eesmärk oli grupiimmuunsuse tekitamine.

Hollandis käimas olevas debatis väitsid mõned, et grupiimmuunsuse strateegia on kõrvalmõju, mitte peaeesmärk, mis peab olema puhangu kõvera tasasemaks muutmine, mida teised riigid püüavad saavutada sotsiaalse distantsi ja muude meetmetega.