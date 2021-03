Holland peatas AstraZeneca vaktsiini kasutamise

Valitsuse teatel põhineb samm teiste Euroopa Liidu riikide andmetel AstraZeneca COVID-19 vaktsiini võimalike tõsiste kõrvalmõjude kohta. Otsuse kohaselt ei kasutata AstraZeneca vaktsiini vähemalt kuni 29. märtsini, vahendab Reuters.

Oslo Ülikooli Kliinikumi jõudis sel nädalal kolm hiljuti vaktsineeritud tervishoiutöötajat, kellel tuvastati ebatavalised sümptomid nagu “veritsemine, veretrombid ja madal vereliistakute arv”, teatas Norra ravimiamet. Veel üks trombijuhtum lõppes sel nädalal surmaga - 10 päeva pärast vaktsineerimist. Hospitaliseeritute seisund oli pühapäeva õhtul endiselt raske, teatas NRK.

Hollandi tervishoiuministeerium märkis pühapäeval, et ei ole veel teadlik ühestki seesugusest juhtumist kodumaal, ja toonitas, et tõendeid trombide tekke põhjuslikust seosest AstraZeneca vaktsiiniga endiselt pole.

Valitsus teatas, et ootab nüüd Euroopa Ravimiameti (EMA) uurimise tulemusi.

“Me ei saa lubada vaktsiinide osas kahtlusi,” ütles Hollandi tervishoiuminister Hugo de Jonge. “Meil tuleb veenduda, et kõik on korras, sestap on praegu mõistlik selle vaktsiini kasutamises paus teha.”

Otsuse tõttu lükatakse Reutersi teatel edasi 43 000 inimese vaktsineerimine.

Austria, Taani, Norra ja Island peatasid üksikute, ent tõsiste trombijuhtude tõttu AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise juba varem, kuigi Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) teatel ei ole selleks mingit põhjust. Pühapäeval pani AstraZenecaga vaktsineerimise pausile ka Iirimaa.

"AstraZeneca on suurepärane vaktsiin," ütles WHO pressiesindaja reedel, märkides, et siiani pole tõendeid, et see oleks põhjustanud ühegi inimese surma. "Jah, me peaksime jätkama AstraZeneca vaktsiini kasutamist."