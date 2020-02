Holland lükkas tagasi Venemaa taotluse lennu MH17 allatulistamise süüaluste üle ise kohut mõista

Grapperhausi sõnul saabus Venemaa taotlus ministeeriumile 2019. aasta 17. oktoobril. Neljast mehest, keda Malaysia Airlinesi reisilennuki allatulistamisega 2014. aastal Ida-Ukrainas seotuses kahtlustatakse, on kolmel Vene kodakondsus. Nende üle algab kohtuprotsess Hollandis Schipholis 9. märtsil ja on kindel, et ise nad sinna kohale ei ilmu. Ilmselt viibivad nad Venemaal, kes neid välja ei anna, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Ühel venelasest kahtlusalusel on Hollandi advokaat. Kohtuprotsessi hakatakse internetis otse üle kandma. Hukkunute lähedased saavad protsessi jälgida suletud ringis prokuratuuri esindajate ja ohvriabi juuresolekul.