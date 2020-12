Holland läks üleöö lukku. Avalikud asutused suleti, jõuludeks lubatakse kuni kolm külalist

Välkmeetmed jõustusid alates südaööst. Teisipäevast on suletud kõik avalikud asutused, sealhulgas spordisaalid, kinod, loomaaiad, muuseumid ja ilusalongid. Kolmapäevast suletakse ka koolid, mille õpilased saadetakse distantsõppele. Piirangud kehtivad vähemalt 19. jaanuarini. Avatuks jäävad supermarketid, toidupoed, pangad ja apteegid. Hotellid võivad tegevust jätkata, kuid ilma restoranide ja toateenusteta. Peaministri sõnul saavad kõik kahjustatud ettevõtjad taotleda riigilt toetust.

Väljaspool oma leibkonda on lubatud külla kutsuda kuni kaks, jõulupühade ajal kolm üle 12-aastast külalist päevas. Noorematest lastest külaliste arvule piirangut ei kehti. Erandina võivad õppeasutustes tööd jätkata viimase kursuse tudengid ja erivajadusega õpilased.

“Valitsus mõistab, kui ränga otsuse me langetasime, seda veel enne jõule,” ütles Rutte. “Kaks nädalat tagasi ütlesin, et oleme teelahkmel. Praegu levib koroonaviirus veelgi kiiremini.” Peaminister lisas, et palub kuni märtsi keskpaigani vältida mõjuva põhjuseta riigist välja reisimist.

Esmaspäeval teatas Holland enam kui 8400 uuest nakatunust ja 34 surmajuhtumist. Kokku on 17 miljoni elanikuga riigis registreeritud 622 000 nakkusjuhtumit ja üle 10 000 surma.

