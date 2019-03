Holland kutsus tagasi suursaadiku Iraanis

Stef Blok Foto: SAFIN HAMED, AFP

Hollandi välisminister Stef Blok kutsus konsultatsioonideks tagasi riigi suursaadiku Iraanis. Põhjuseks on Iraani välisministeeriumi teade, et kaks Hollandi saatkonna töötajat on kuulutatud persona non grata’deks ja nad peavad Iraanist lahkuma.