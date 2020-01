Holland ei taha enam Holland olla

Kui eesmärk oli riigile rohkem tähelepanu tõmmata, siis on see õnnestunud. Plaane tutvustati juba mõni kuu tagasi ja viimastel päevadel on see ka rahvusvaheliselt tähelepanu äratanud, vahendab NOS.

2020. aasta 1. jaanuarist kasutavad Hollandi ettevõtted, saatkonnad, ministeeriumid ja ülikoolid ainult riigi ametlikku nime The Netherlands, mis on enam kooskõlas omakeelse nimega Nederland. Nimi Holland esindab õieti vaid kaht provintsi, Põhja- ja Lõuna-Hollandit.

Eesmärk on Hollandi kuvandi muutmine välismaal. „Me moderniseerime oma lähenemist,” teatas Hollandi Turismibüroo varem. „Me tahame profileerida Hollandit avatu, leidliku ja kaasavana.” Seega kümmet ülejäänud provintsi kaasavana.

Nyenrode Äriülikooli müügieksperdi Kitty Koelemeijeri sõnul ei ole nimemuutus nii kummaline, kui tahetakse brändiga uusi seoseid luua. „Nimi Holland kutsub esile pilte juustust, puukingadest, tulpidest, Frau Antjest (Hollandi juuste Saksamaal reklaamiv tegelaskuju – toim) ja Johan Cruyffist. Ma kujutan ette, et The Netherlands tahab end pigem profileerida maana, mis on esirinnas tehnoloogias – näiteks agraarsektoris – spordis ja kultuuris. Nad tahavad maabrändile tänapäevasemat sisu.”