Hoiatus sakslastele: kui te homme hästi ei käitu, olete esmaspäevast kodus kinni

„Laupäev on otsustav päev ja me hoiame sellel hoolikalt silma peal,“ teatas liidukantsleri personaliülem Helge Braun ajakirjale Der Spiegel.

„Kui inimesed kasutasid tavaliselt oma nädalalõppe sõprade ja sugulastega suhtlemiseks, siis praegu ei ole see lubatud väljaspool perekonna tuumikut,“ lisas Braun. „Kui seda ei juhtu, võib juhtuda, et liidumaad peavad võtma tarvitusele edasised meetmed, mida me tahaksime vältida.“

Koolid, lasteaiad, baarid, ööklubid ja mittehädavajalikud poed on suuremas osas Saksamaast suletud olnud alates teisipäevast. On püütud leida „kolmas tee“ täieliku lukustamise ja lõdvemate piirangute vahel, mida praktiseerivad Suurbritannia ja Holland.

Pühapäeva õhtul peab Merkel telefonikonverentsi Saksamaa 16 liidumaa peaministritega, kus arutatakse täielikku lukustamist.

Oma lukustamisplaanidest on juba teatanud Freiburgi ja Leverkuseni linnad.

