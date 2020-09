Hoiatus! Nädalavahetusest võib Lätti reisides kahenädalasse karantiini sattuda

Eestis on praegu nakatunute suhtarv 100 000 elaniku kohta 14,7.

Eile arutasid Balti välis- ja terviseministrid ühtse Balti mulli tulevikku. "Mina tegin ettepaneku mitte kehtestada üksteisele karantiine, kuni on püütud leida toimiv ühine lahendus," kommenteeris Reinsalu eilset arutelu.

Paraku otsustas Läti valitsus täna Eesti ja Leedu olukorda arutades, et naaberriikidele erandeid ei tehta. Kui riikide nakkuskordajad ületavad reedeks 16 piiri, peavad riikidest saabujad jääma karantiini.

"Palusin Läti riigil teha sel juhul ulatuslik erand Lätis või Eestis töötavatele pendeltöötajatele," ütles Reinsalu. "Samal ajal jätkavad kolme riigi terviseametnikud konsultatsioone võimalike ühiste reeglite kehtestamise osas tulevikus."

Läti peaminister Krišjānis Karinši sõnul ei suleta piire, kuid kahenädalane karantiinkohustus kehtib, vahendas Läti Delfi.

Kolmandik Läti juhtumitest on sissetoodud

Kariņš avaldas täna valitsuse istungi ajal nördimust selle üle, et naaberriigid ei ole tema hinnangul järginud Lätiga võrdselt karmilt piiranguid ning sattusid seetõttu Lätist halvemasse olukorda.

Lätis on praegu registreeritud 4,2 juhtumit 100 000 elaniku kohta, mis on juba üle kahe nädala madalaim näitaja Euroopas nende riikide hulgas, kus on Covid-19-sse nakatunuid.

Seotud lood: Eesti tegi ettepanekud ELi kriisimeetmete ühtlustamiseks

Lätis ilmneb nädala jooksul 15-56 uut koroonaviiruse juhtumit, mis räägib sellest, et kasvutrendi Lätis ei ole. Teistes Euroopa riikides on aga haigestumus viimase kahe kuuga ligi kolmekordistunud, keskmiselt 16-46 juhtumini 100 000 elaniku kohta, teatas Läti Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse esindaja Jurijs Perevoščikovs.

Kolmandik kõigist Covid-19 juhtumitest Lätis on sissetoodud. Kõige rohkem on neid toodud Suurbritanniast, Ukrainast, Venemaalt, Eestist ja Prantsusmaalt.

Leedus on nakkuskordaja juba üle 16.

Vaata ka igapäevaselt uuenevat kaarti maailma riikide nakatumisjuhtumite statistikaga viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!