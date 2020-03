Hoiatav näide: Hongkongis arvati, et koroonaviirus on seljatatud ja piirangud võib unustada. Saadi valusalt vastu näppe

Veel nädala eest oli Hongkong kui musternäidis sellest, kuidas viirus kontrolli alla saada, vahendab CNN.

Kui koroonaviirus Hiinas aasta esimeste kuudel aktiivselt levis, reageerisid Hongkongi võimuorganid kärmelt. Teadlased hakkasid viiruse levikut kaardistama ning analüüsima. Rakendati erimeetmeid - sotsiaalne distants, kätepesu propageerimine, maskide kandmine ja muidugi rakendati kodukontoris töötamist. Osa teenindusettevõtteid pidi ajutiselt uksed sulgema.

Paistis, et see käitumismall töötab. Linnas elab umbes 7,5 miljonit elanikku, ent märtsi hakul oli koroonajuhtumeid kõigest 150 ringis. See polnud võrreldav juhtumite arvuga Lõuna-Koreas ning Jaapanis, rääkimata ka Itaaliast.

Praeguseks aga annab Hongkong sootuks teistsuguse õppetunni. On näha, mis juhtub, kui valvsus kaotada liiga varakult. Viimase nädalaga on juhtumite arv enam kui kahekordistunud. Viimastel andmetel on koroonajuhtumeid kokku 318 (surnud on 4 inimest, 100 inimest on terveks ravitud).

Isegi võrreldes Eesti nakatunute arvuga võib see number näida väike, aga tuleb mõelda mõõtme peale, kui kiiresti nakatunute hulk taas kasvama hakkas. Arvatakse, et lähipäevil kerkib nakatunute arv tunduvalt.

Paljud Hongkongi elanikud, kes viibisid viiruse algse puhangu ajal välismaal, on nüüd naasma hakanud ning viiruse kaasa toonud. Sarnane on olukord ka mujal Aasias - näiteks Hiinas, Singapuris ja Taiwanis. Ka sinna on viimasel ajal palju juhtumeid sisse toodud.

Karmid tagajärjed