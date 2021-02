Kuigi lääs nõuab kõval häälel Navalnõi vabastamist, on see arvatavasti Moskvale kui hane selga veni. Kui aga pöörata pilk minevikku, on pilt lootusrikkam: lähiajalugu on näidanud, et Kremli vaenlaseks olemine ei välista varem vanglast vabanemist. Juhtumeid pole küll massiliselt, kuid neid leiab.