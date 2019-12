HIVi epideemia ei näita vaibumise märke: Venemaal ületas nakatunute arv miljoni

Selle aasta kuue kuu jooksul kasvas HIV-i nakatanute arv 47 000 inimese võrra, vahendab uudisteagentuur Interfax.

HIV-i nakatanute koguarv kasvab, märkis Pokrovski, samal ajal kui kasvab ka hukkunute arv: viimase aasta jooksul suri AIDS-i 37 000 inimest, mida on enam kui iial varem.

Statistika kohaselt on enim nakatunuid Venemaal 30–40-aastaste meeste hulgas (selles rühmas on HIV-i nakatunute hulk kuni 4%). Naiste seas on suurim protsent vanuserühmas 30–35 aastat (2–3% eakaaslastest). Nakatumise peamine viis on kaitseta seksuaalvahekord mehe ja naise vahel, märgib agentuur.

"Tänavu avastatud juhtudest nakatus 57% heteroseksuaalsete suguliste kontaktide kaudu, 2-3% olid mehed, kes seksisid meestega, ja ülejäänud 40-41% olid narkomaanid," ütles Pokrovski.