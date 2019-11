Hispaaniat vihastas 14-aastase tüdruku grupiviisiliselt vägistanud meeste õigeks mõistmine

Kohus otsustas, et tegemist ei olnud vägistamisega, sest ohver oli teadvusetus olekus ja süüdistatavad ei kasutanud vägivalda ega hirmutamist, vahendab BBC News

Hispaania seaduse järgi on seksuaalne rünnak, mis õiguslikult vastab vägistamisele, toimunud siis, kui kasutatakse vägivalda või sellega hirmutamist.

Mehed mõisteti selle asemel süüdi ja vangi väiksema kuriteo – seksuaalse kuritarvitamise eest.

Meeste vanglakaristuste pikkused on 10-12 aastat. Seksuaalse rünnaku puhul oleksid aga karistused 15-20 aastat.

Hispaanias uuritakse praegu, kas hakata vägistamise üle otsustama naise selge seksiga nõustumise või mittenõustumise põhjal.

Barcelona linnapea Ada Colau mõistis „pöörase otsuse” hukka Twitteris.

„Ma ei ole kohtunik ja ma ei tea, kui palju aastaid vanglat nad väärivad, mida ma tean, on see, et see ei ole kuritarvitamine, see on vägistamine!” kirjutas Colau.

Naiste õiguste eest võitlevad organisatsioonid reageerisid samuti viha ja uskumatusega. Sotsiaalmeedias on juhtunut kommenteeritud selliste hashtag’ide nagu JusticiaPatriarcal (Patriarhaalne Õigus) ja NoEsAbusoEsViolacion (See ei ole kuritarvitamine, see on vägistamine) all.

Juhtumit tuntakse Hispaanias nimetuse „Manada de Manresa” („Manresa Hundikari”) all.

Manresa Feministliku Streigikomitee esindaja Lila Corominas ütles väljaandele NIUS, et tegemist on ilmselge seksuaalse rünnaku ja hirmutamise juhtumiga.

Erakonna Más País juht Íñigo Errejón ütles, et otsus on häbiväärne, ja Unidas Podemose esindaja Irene Montero kutsus üles seadust muutma, et „me saaksime rääkida uhkelt, et elame feministlikul maal”.