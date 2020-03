Hispaanias suri viimase ööpäevaga 514 inimest ja nakatunuid lisandus 20%

Itaalias on üle 80% surmajuhtumitest ka pärast seda leidnud aset samas kolmes regioonis, Hispaanias aga 65%. Erinevalt Itaaliast, kus ülejäänud riigis on surmajuhtumeid suhteliselt vähe, on Hispaanias nende arv muudeski regioonides järsult kasvanud. Need on Kataloonia, Kastiilia ja León ning Kastiilia-La Mancha. Vähemal määral ka Valencia.

„See on grupp regioone, kus kõrgeima määrani jõudmata on viimasel nädalal registreeritud märkimisväärne surmajuhtumite arvu kasv,“ ütles Andaluusia Rahvatervise Kooli abiprofessor ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) endine terviseaktsioonide direktor Daniel López Acuña. „See on nähtus, mida ei olnud Itaalias.“

Ekspert usub, et see juhtus seetõttu, et Itaalias piirati liikumist rohkem, kui esimesed puhangud avastati. Hispaanias oli liikumine väga aktiivne isegi mõni päev enne eriolukorra kehtestamist.

Teiseks tõi López Acuña välja selle, et Itaaliast Hispaaniasse imporditud juhtumid oli kindlasti hajutatumad kui Hiinast Itaaliasse imporditud juhtumid.

Hispaania Rahvatervise ja Tervishoiu Administreerimise Seltsi (SESPAS) liige ja ekspresident Joan Ramon Villalbí usub, et oma rolli mängivad ka Itaalia ja Hispaania erinevused. „On tõenäoline, et riigina on Hispaania lõimunum inimeste ringiliikumise voo mõttes kui Itaalia, kus on suured erinevused põhja ja lõuna vahel,“ ütles Villalbí.

See seletaks, miks näiteks suure elanike arvuga Sitsiilias, kus on üle viie miljoni elaniku, oli pühapäevase seisuga registreeritud vaid kolm koroonaviiruse surmajuhtumit. Samas ei seleta see, miks 3,8 miljoni elanikuga Toscanas on samuti koroonaviiruse mõju suhteliselt väike. Eksperdid järeldavad sellest, et põhjuseks on kõigi nimetatud tegurite kombinatsioon.

