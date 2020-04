Hispaanias suri ööpäevaga 950 inimest ja kokku ületas surmade arv 10 000 piiri

Kokku on nüüd Hispaanias surnud 10 003 inimest, teatas riigi tervishoiuministeerium, vahendab El País.

Uusi nakatumisjuhtumeid registreeriti ööpäevaga 8102 ja kokku on nakatumisjuhtumeid 110 238.

Eile teatati 864 uuest surma- ja 7719 uuest nakatumisjuhtumist.

Tänaseks on Hispaanias haiglaravi vajanud 54 113 inimest ning paranenud ja haiglast välja lastud 26 743.

Eile suri Hispaanias koroonaviirusesse esimene riigipolitseinik.

Eile teatati ka, et Hispaanias on viiruse tõttu surnud kaheksa apteekrit ning 270 on praegu haiglas või karantiinis, mistõttu on kokku 57 apteeki pidanud uksed sulgema.

Hispaanias hakatakse jälgima enam kui 40 miljonit mobiiltelefoni, et võimud saaksid jälgida inimeste liikumist regioonide vahel, mis loodetakse aitavat teha vajalikke otsuseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

