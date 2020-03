Hispaanias, Saksamaal ja Iraanis kasvas Covid-19 viirusesse nakatunute arv pea kaks korda

Terviseeksperdid hoiatavad, et arvestades koroonaviiruse seni teadaolevat suremust, on juhtumite tegelik arv Iraanis tõenäoliselt palju suurem, kui sealsed võimud väidavad.

Hispaanias tõusis koroonaviiruse juhtumite koguarv laupäeval 46-lt 73-ni, teatas pühapäeval riikliku tervisekontrolli keskuse juhataja Fernando Simon.

Hetkel ei ole tema meelest aga vaja riigi häiretaset tõsta. Umbes 90% juhtudest on seotud riskipiirkondadega nagu Itaalia, kuid tervishoiuametnikud pööravad sellegipoolest suuremat tähelepanu ka nakatuid tuvastanud piirkondadele, sealhulgas Malagale ja Marbellale ning Madridi lähedal asuvale Torrejonile, ütles ta.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni juht kutsus samal ajal üles paanikat vältima.

Turgudel pole vaja hirmu ja paanikat tunda, ütles pühapäeval Riyadhis WHO peasekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ehkki riigid peavad pandeemiaks valmistuma, näitavad faktid, et sellist ohtu veel pole. "Me ei tohiks isoleerimisstrateegiast loobuda, kuna näeme, et mõnes riigis see töötab," sõnas ta.