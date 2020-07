Hispaanias Marbellas hotelli rõdult alla kukkunud britt sadas teisele mehele pähe. Mõlemad said surma

Tragöödia leidis aset laupäeva varastel tundidel Marbella Meliá Don Pepe hotellis, kui 50-aastane Briti turist kukkus alla kuuenda korruse rõdult, vahendab The Local.

Politsei allikate teatel kaalus mees sada kilogrammi. Ta sadas pähe kohalikule ärimehele, kes välirestoranis sõprade ja naisega õhtust sõi.

Mõlemad mehed surid kokkupõrkel silmapilkselt.

Juhtumit uurib Hispaania riigipolitsei. Esialgsed tõendid viitavad sellele, et Briti mees oli alkoholi tarbinud.

Samasugune õnnetus leidis Marbellas aset ka 2010. aastal, kui 20-aastane naine püüdis sooritada enesetappu, hüpates alla seitsmenda korruse rõdult. Naine ise jäi ellu, aga tappis alla jäänud 89-aastase naise.

Rõdult kukkumine Hispaania kuurortides ei ole samuti esimene. Sageli on need seotud äärmiselt ohtliku kombega hüpata rõdult hotelli basseini.

85 protsendil juhtumitest hüpe ebaõnnestub ja sellest saab kukkumine ning ohvrid, kes on enamasti noored Briti turistid, on tavaliselt, kui mitte alati, alkoholi ja narkootikumide mõju all.