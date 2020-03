Hispaanias loodetakse, et koroonakriisi haripunkt saabub mõne päeva pärast

Escudero hindas, et iga päev lisandub praegu väga suur hulk juhtumeid, aga edaspidi iga päevaga loodetavasti aina vähem. Ta viitas, et prognooside tegemisel on arvestatud haiguse kahenädalase peiteaja ning eriolukorra kehtestamisega. Üle riigi on rakendatud rangeid isolatsioonikorraldusi ning kõik haridusasutused on suletud.

Praegu on olukord Hispaanias üpris drastiline. Haigestunud on kokku üle 33 000 inimese, surnud 2182. Escudero kinnitas, et ainuüksi Madridis on haigestunud 600 tervishoiutöötajat, veel 1400 on praegu kodus karantiinis, kuna puutusid vahetult nakatunutega kokku, kaitsevahendeid sel hetkel kasutamata.

Pealinna lähistel on igas viiendas hooldekodus registreeritud viirusejuhtumeid. Viirus on teatavasti eriti ohtlik eakamate inimeste puhul.

Viimastel andmetel kasvas nakatunute arv ööpäevaga 4321 juhtumi võrra. Arv on sarnane eelmistele päevadele.

Peale avalike asutuste sulgemise on riigis üle nädala kehtinud peaaegu täielik liikumiskeeld, mis hõlmab ka tervisejooksu ja jalgrattasõitu. Valitsuse nakkusevastast võitlust koordineeriv epidemioloog Fernando Simón tõdes eelmise nädala lõpus, et riik on olnud lukus veel liiga vähe aega, et selle positiivne mõju end tunda annaks.

