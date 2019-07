Hispaanias leiti poliitiku majast 250 kanepitaime

Manuel Palma astus Hispaania lõunaosa Granada provintsis asuva El Valle'i aselinnapea kohalt tagasi pea kaks nädalat pärast tema vahi alla võtmist. Juuli alguses avastasid ametnikud El Padulis (El Valle'ist 15 minuti kaugusel) asuvast majast 256 kanepitaime, vahendab uudistekanal El Pais.

Avalduses ütles Palma, kes astus tagasi ka El Valle'i noortöö- ja spordivoliniku kohalt, et ta on süütu. Ta väitis, et otsustas tagasi astuda, et mitte „kahjustada Rahvapartei nime või mu kolleege El Valle'i nõukogus“.

Hispaania föderaalpolitsei avaldas juba pea kahe nädala eest pressiteate, milles teatas, et vahistas kaks meest majas, kust avastati kaks marihuaana kasvatamiseks mõeldud tuba, jättes nende nimed aga avaldamata. Alles kolmapäeval selgus Hispaania ajakirja Ideal vahendusel, et üks meestest oli El Valle linnapea asetäitja.

Rahvapartei Granada filiaal tunnustas Palma otsust tagasi astuda ja teatas, et partei uks jääb talle „avatuks“, „kui juhtunu leiab positiivse lahenduse“.