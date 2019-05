Hispaanias leiti korterist kahe soomlase roiskuvad surnukehad

Málaga väljaanne Sur teatas, et surnukehad leiti soomlase omanduses olevast korterist, aga surnute hulgas korteri omanikku ei olnud, vahendab Ilta-Sanomat.

ABC Andalucía teatel kaebasid naabrid korterist tuleva tugeva tugeva haisu peale võimudele. Kui politsei korterisse sisenes, leiti surnuna 26-aastane naine ja 34-aastane mees. Meedia allikate teatel olid nad olnud surnud juba pikka aega.

El Español kirjutas, et surma põhjuse uurija on esialgselt leidnud, et surm võib olla seotud narkootikumidega. Suri artiklis mainitakse, et korteri esikust leiti verd, mis võiks viidata vägivallakuriteole.

„Kohtasin hommikul tuttavat, kes elab kõnealuse korteri kohal. Ta ütles, et tundis roiskumishaisu trepikojas juba mitu päeva. Eile oli ta rääkinud maja koristajaga, kes oli kohe olnud seda meelt, et tegemist on inimese surnukeha haisuga. Nad helistasid politseisse ja seda kaudu hakkas asi arenema,” ütles naabermajas elav soomlane Miia Paukkunen väljaandele Fuengirola.fi.