Hispaanias langes päevane koroonasurmade arv neljandat päeva ja madalaimale tasemele pärast 24. märtsi

Eile oli surmajuhtumeid 674 ja laupäeval 809. Pidev langus pärast kaheksa päeva kestnud pidevat tõusu, kui surmajuhtumeid oli igapäevaselt üle 800, viitab sellele, et enam kui kolm nädalat tagasi kehtestatud meetmed hakkavad lõpuks ohvrite arvu mõjutama, vahendab El País.

Surmajuhtumite koguarv on Hispaanias nüüd 13 055. Nakatumisjuhtumeid on olnud üle 135 000 ja 60 000 inimest on haiglatesse paigutatud. Intensiivravi on seni saanud ligi 7000 inimest. 40 000 inimest on paranenud ja haiglast välja lastud.

Kuigi viimased numbrid annavad Hispaanias lootusekiire, tuleb nendesse siiski suhtuda ettevaatusega, sest nädalavahetustel on olnud regioonidest andmete edastamisega viivitusi. Homme võib seetõttu tulla tõus.

Tervishoiuministeeriumi esindaja dr María José Sierra ütles valitsuse pressikonverentsil, et andmed kinnitavad veel ühel päeval langevat suundumust. Pandeemia kasvutempo kahaneb pea kõigis regioonides.

Langevas joones on José Sierra sõnul ka haiglatesse ja intensiivravile paigutatute arv, aga alates puhangu algusest on nakatunud 19 400 tervishoiutöötajat.

Järgmine samm on José Sierra sõnul testimise laiendamine, sest tahetakse teada, kuidas viirus populatsioonis levib.

Hispaania välisminister Arancha González Laya ütles, et mitmed ettevõtted teevad tööd kaitsemaskide tootmise alustamiseks. Valitsus on teatanud, et tõenäoliselt tuleb hispaanlastel edaspidi kodust väljas neid kandma hakata, kui liikumispiiranguid kunagi lõdvendatakse.

Madridi Ifema konverentsikeskusse üles pandud välihaiglast on 58% patsientidest välja lastud, teatati täna. Sinna on paigutatud 2367 patsienti, kellest 1386 on paranemise tõttu välja saanud.

