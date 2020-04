Hispaanias kahtlustatakse, et Covid-19 surmajuhtumite tegelik arv võib olla tuhandeid suurem kui ametlik

Pärast ligi viis nädalat kestnud piirangumeetmeid on nii surma- kui ka nakatumisjuhtumite arvu kasv viimasel kahel nädalal aeglustunud. Nüüdseks on surmajuhtumeid ametlikult kokku 19 130, vahendab AFP.

„Surmade tegelikku arvu on keeruline teada,” ütles Hispaania tervishoiuministeeriumi hädaolukordade koordinaator Fernando Simón.

Kõigist surmajuhtumistest 56% on registreeritud Madridi regioonis ja Kataloonias, aga mõned ametnikud ütlevad, et arvud ei ole õiged ega sisalda väljaspool haiglaid surnuid.

Madridi regioonis on ametlikult 6877 surmajuhtumit, aga kolmapäeval ütles sealne tippametnik, et õige arv on tõenäoliselt üle 10 000.

Kataloonias, kus ametlikult on surnud 3855 inimest, võib tegelik arv olla üle 7000, mis on pannud regionaalvalitsust teatama muudatustest arvepidamismeetodites.

„Seni andsid ametlikke arve Kataloonia haiglad, lugedes kokku inimesi, kes seal surid,” teatas Kataloonia valitsus kolmapäeval. „Aga alates tänasest ... kogutakse arve ka surmade kohta eakate ja hooldekodudest kogu Katalooniast, mis järgneb korraldusele matuseteenistustele selle informatsiooni andmiseks.” Kataloonia valitsus teatas uueks surmade arvuks 7097.

Matusebüroode numbrid põhinevad andmetel nende kohta, kes on surnud Covid-19-sse, ja nende kohta, kellel on olnud nakatumisele vastavaid sümptomeid, aga keda ei ole testitud, teatas Kataloonia valitsus.

Simón ütles aga, et tähtis on saada kinnitus, kas need ohvrid on andnud positiivse proovi või mitte.

Viimaste ohvrite hulgas Hispaanias on Tšiili menukirjanik Luis Sepúlveda, kes suri Hispaania põhjaosas Oviedos, teatas tema kirjastus.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!