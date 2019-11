Hispaanias kadus enne väljaandmist USA-le Venezuela endine luureülem

Venezuela presidendi Nicolás Maduro administratsioon võttis Carvajalilt hüüdnimega El Pollo (Tibu) auastme pärast seda, kui ta väljendas veebruaris toetust end Venezuela presidendi kohusetäitjaks kuulutanud Juan Guaidóle.

Carvajal põgenes seejärel laevaga Dominikaani Vabariiki ja edasi Hispaaniasse.

Carvajal on aga ammu olnud tagaotsitav USA rahandusministeeriumi poolt. Teda kahtlustatakse Colombia Revolutsiooniliste Relvajõudude (FARC) narkoärile kaasaaitamises. 2011. aastal New Yorgis esitatud süüdistuses väidetakse, et Carvajal koordineeris enam kui 5,6 tonni kokaiini transporti Venezuelast Mehhikosse 2006. aastal. Selle lõplik sihtmaa oli USA.

Üks USA narkootikumide vastase võitluse agent süüdistas Carvajali ja Venezuela endist presidenti Hugo Chávezit ennast koostöös FARC-iga.

Agent väitis, et Carvajal oli niinimetatud „Päikeste Kartelli” (Cartel de los Soles) liige. Tegemist on väidetava võrgustikuga Venezuela sõjaväes ja valitsuses, mis abistas ja õhutas narkoäri.

Agendi sõnul tegi kartell koostööd FARC-i juhtidega, et koordineerida narkoäri Venezuelas ja Colombias „relvana USA vastu”.

New Yorgi vandekohus on väitnud, et Cartel de los Soles tegutses alates 1999. aastast ja üks selle välja öeldud eesmärke oli „ujutada USA kokaiiniga üle”.

Vandekohus süüdistas Carvajali raskelt relvastatud kaitse pakkumises narkosaadetistele USA-sse.