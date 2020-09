Hispaania valitsus tahab kogu Madridi lukkupanekut

Alates esmaspäevast on nende piirkondade elanikel lubatud oma tsoonist lahkuda ainult selleks, et minna tööle, kooli või pöörduda arsti poole. Igasugustest sotsiaalsetest kogunemistest ja üritustest ei tohi osa võtta rohkem kui kuus inimest, avalikke parke ei avata ja äriettevõtetel tuleb oma uksed sulgeda hiljemalt õhtul kell kümme.

Hispaania valitsus aga ei ole Madridiga nõus, leides, et need piirangud ei ole piisavad, soovitades muu hulgas lõpetada igasuguse tarbetu liikumise kogu linnas.

Tervishoiuminister Illa kutsus piirkondlikke ametnikke laupäeval üles poliitilised kaalutlused kõrvale jätma ja lähtuma ennekõike teadusest. “Tahan korrata üleskutset meetmete ülevaatamiseks [Madridis], teaduse kuulamiseks, poliitika tagaplaanile jätmiseks ning kodanike tervise esikohale seadmiseks,” ütles Illa.

Jälgides murettekitavat olukorda Hispaanias ja mujal Euroopas, väljastas Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) reedel karmi hoiatuse koroonaviiruse uuesti ilmnemise osas talve lähenedes Euroopas ja mujal maailmas.

WHO hädaolukordade meeskonna juht dr Mike Ryan ütles reedel, et Euroopa riikides on näha “murettekitavat haigusjuhtumite kasvu” ja see toob paratamatult kaasa ka suremuse kasvu, arvestades, et viirusega puutub taas üha tihedamini kokku ka “vanem elanikkond”.

Ryani sõnul on murettekitav, et osa riike räägib juba uuest nn lukkupanekust, arvestades, et tegemist peaks olema absoluutselt viimase abinõuga. “On küsitav, kas erinevad riigid on juba kasutanud kõiki võimalusi, vältimaks teistkordset lukkupanekut. Mõelda, et oleme juba septembris tagasi viimase abinõu juures, on päris kainestav.”