Hispaania valimised võitsid sotsialistid, aga paremäärmuslased enam kui kahekordistasid parlamendikohtade arvu

PSOE järel teise koha saavutas konservatiivne Rahvapartei (PP) ja paremäärmuslik Vox enam kui kahekordistas oma kohtade arvu parlamendis, saades riigi mõjukuselt kolmandaks jõuks, vahendab BBC News.

Tegemist oli neljandate parlamendivalimistega nelja aasta jooksul. Eelmised valimised toimusid aprillis. Keegi selget enamust ei saanud ja PSOE-l ei õnnestunud koalitsioonivalitsust moodustada.

Seekord võitis PSOE parlamendi 350 kohast 120, kolm vähem kui aprillis. PP-l on 88 kohta (aprillis 66) ja Voxil 52 (aprillis 24).

Hispaania peaministri kohusetäitja Pedro Sánchez ütles, et tema prioriteet on stabiilse valitsuse moodustamine ja teha poliitikat hispaanlaste enamuse heaks.

Pärast ebaõnnestumist valitsuse moodustamisel lootis Sánchez uute valimistega oma erakonna seisu parandada, aga vasakpoolse Podemose juht Pablo Iglesias hoiatas, et see ainult tugevdas paremäärmuslasi.

Iglesias teatas, et ulatab taas Sánchezile käe ja on valmis koalitsiooniläbirääkimisi alustama. Podemos on PSOE loomulik liitlane, aga nende kahe koalitsioon enamuseks vajalikku 176 kohta välja ei anna.

Paremtsentristlik erakond Ciudadanos sai aga vaid kümme kohta aprillikuise 57-ga võrreldes.

Ciudadanosest parema tulemuse sai ka katalaani separatistlike erakondade valimisliit ERC-Sobiranistes.

Arvatakse, et Voxile tulid kasuks Kataloonia kriis ja tugevad separatismivastased meeleolud Hispaania teistes regioonides.