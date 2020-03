Hispaania sulgeb kõik oma maismaapiirid

Inimesi ei lubata riiki maismaad kaudu ega rongiga, kui nad pole koju naasvad hispaanlased või eriloaga töötajad, ütles siseminister Fernando Grande-Marlaska pärastlõunasel pressikonverentsil. Ta lisas, et kaubavedu ei tõkestata.

Hispaania valitsus aga ei öelnud, kas peatatakse ka lennud, kuid märkis, et seda ei saa välistada.

Riik on praegu täielikus karantiinis - inimesi lubatakse kodust välja vaid hädavajalike ülesannete täitmiseks. Sellegipoolest on piirid jäänud täiesti avatuks ja tuhanded välismaalased kavatsevad lahkuda, kuni nad veel saavad.

Üle 110 riigi, sealhulgas Türgi, on kas blokeerinud Hispaaniast saabuvate inimeste sisenemise või kehtestanud karantiinimeetmed. Hispaania teatas, et järgib Saksamaa samme, aktiveerides Schengeni lepingu punkti, mis lubab riikidel ajutiselt kehtestada kontroll oma piiridel.

"See on vajalik algatus valitsuse ja kogu ühiskonna lõppeesmärgi saavutamiseks, milleks on aeglustada koroonaviiruse levikut," ütles Grande-Marlaska. "Hispaanialased kavatsevad kaitsta kõigi meie kodanike tervist ja võidelda viirusega."