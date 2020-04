Hispaania plaanib juuni lõpuks „uut normaalsust”, Prantsusmaa muudab maskid kohustuslikuks koolides ja ühistranspordis

Koolid avatakse järk-järgult, alates lasteaedadest ja algkoolidest. 11-15-aastased lapsed peavad näomaske kandma.

Mittehädavajalikud poed ja turud avanevad taas 11. maist, aga mitte baarid ja restoranid.

Poodidel on õigus nõuda klientidelt näomaske ja tuleb tagada vähemalt meetrine distants.

Prantslastel hakatakse lubama taas ilma kavatsusi kinnitava deklaratsioonita välja minna ja lubatakse kuni kümne inimese kogunemist. Avanevad ka lasteaiad, aga rühmas võib olla maksimaalselt kümme last.

Eilsete andmete järgi kasvas viiruse tõttu surnute arv Prantsusmaal 367 võrra 23 660-ni. Nakatumisjuhtumeid on 129 859.

Parlamendi ees esinenud Philippe väitis, et piirangumeetmed on hinnanguliselt päästnud Prantsusmaal kuu ajaga 62 000 inimelu. Nüüd on aga Philippe’i sõnul aeg piiranguid leevendada, et vältida majanduslikku katastroofi.

