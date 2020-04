Hispaania peaminister Sánchez: tulekahju hakkab kontrolli alla saama

„Tulekahju hakkab kontrolli alla saama,“ ütles Sánchez parlamendi ees esinedes ja lisas, et riik saab viiruse üle täieliku võidu, vahendab BBC News.

Hispaanias on kõige rohkem nakatunuid Euroopas – 152 446. Tänaseks on seal teatatud 15 238 surmajuhtumist.

Viimase 24 tunni jooksul oli Hispaanias 683 surmajuhtumit (päev varem 757).

Nakatumisjuhtumite arvult on Hispaania maailmas USA järel teisel kohal. USA-s on juhtumeid üle 400 000.

Parlament arutab Hispaanias eriolukorra pikendamist 26. aprillini ehk inimeste kodus hoidmist veel kaks nädalat. Oodatakse, et see kiidetakse heaks.

Piirangumeetmed on Hispaanias Euroopa ühed karmimad, aga Sánchezi sõnul on need aidanud nakatumistempot drastiliselt vähendada.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!