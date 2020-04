Hispaania peaminister: ELi ellujäämine sõltub selle vastusest koroonaviirusest tingitud krahhile

Matti Aivar Lind toimetaja RUS 5

Foto: AFP

Hispaania peaminister Pedro Sánchez hoiatas pühapäeval, et Euroopa Liidu ellujäämine on kaalul, arvestades, et piirkonda on tabanud suurim kriis alates Teisest maailmasõjast. Ta kutsus blokki viivitamatult üles rakendama oma nn Marshalli plaani majanduse päästmiseks.