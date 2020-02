Hispaania parlament arutab eutanaasia lubamist

Hääletusel toetas eelnõu debatile lubamist 203 saadikut ja 140 hääletas vastu. Peaminister Pedro Sáncheze sõnul on tegu otsustava sammuga, et võimaldada patsientidele õigus väärikat surma valida. „Tänan inimesi ja ühendusi, kes on selle eest aastaid võidelnud,” märkis Sánchez.

España da un paso decisivo para reconocer el derecho a una muerte digna. Gracias a las personas y colectivos que llevan años peleando por ello. Y a @luisacarcedo, por su trabajo incansable en la elaboración y defensa de esta ley de #eutanasia tan necesaria.#VidaDignaMuerteDigna pic.twitter.com/sdCAZAPFPF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 11, 2020





Parempoolsed Rahvapartei (PP) ja Vox on ettepaneku vastu, nagu ka katoliku kirik. „Aktiivne surma põhjustamine ei ole kunagi lahendus,” ütles Hispaania piiskoppide konverentsi peasekretär Luis Arguello.