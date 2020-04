Hispaania päevane surnute arv tõusis pärast neli päeva kestnud langust taas

Surmade arvu kasvu tuleb siiski suhtuda ettevaatlikult, sest pühapäeviti ja esmaspäeviti on kogu kriisi vältel olnud probleeme andmete edastamisega, vahendab El País.

Kokku on Hispaanias surmajuhtumeid nüüd 13 798 ja nakatumisjuhtumeid 140 510.

Jätkuvalt on raske olukord Kataloonia hooldekodudes, kus alates reedest on surnud 338 inimest. Kokku on Kataloonia hooldekodudes surnud 909 elanikku ja positiivse proovi andnud 1700.

Hispaanias ei ole veel päris selge, kuidas kavatsetakse toimima panna üks tähtsamaid meetmeid koroonaviiruse leviku aeglustamiseks: sümptomiteta inimeste isoleerimine hotellidesse ja mujale. Eile ütles tervishoiuminister Salvador Illa, et isolatsioon hakkab olema vabatahtlik.

Justiitsminister Juan Carlos Campo teatas aga hiljem, et valitsus kaalub õiguslikke meetmeid end isoleerimast keelduvate inimeste vastu. Valitsuse allikate teatel ei ole lõplikku otsust langetatud.

