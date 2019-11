Hispaania lubas kliimaaktivist Thunbergi üle Atlandi aidata

16-aastane kliimaktivist, kes on inspireerinud tuhandeid koolilapsi üle maailma osalema kliimastreikidel, võib ÜRO konverentsile COP25 hiljaks jääda, kuna selle toimumine otsustati sel nädalal Tšiili pealinnast Santiagost viia üle Hispaania pealinna Madridi, vahendab uudistekanal Politico.

Tšiili president Sebastian Piñera ütles kolmapäeval, et riik ei võõrusta iga-aastast üritust seoses seal juba nädalaid kestnud vägivaldsete meeleavaldustega. Madrid lubas appi tulla ja ürituse korraldamise enda kanda võtta. "Tuleb välja, et olen reisinud läbi poole maailma valele poole," säutsus Thunberg. "Ja nüüd on mul tarvis leida viis Atlandi ookeani ületamiseks novembris."

"Kui keegi saaks mind aidata transpordi leidmisel, oleksin väga tänulik." säutsus kliimaaktivist reedel.

Täna teatas Hispaania ökoloogilise ülemineku ministri kohusetäitja Teresa Ribera, et nende valitsus võtab Thunbergiga ühendust, aitamaks tal Madridi jõuda. "Oleks väga tore, kui saaksite siin olla," säutsus ta. "Olete läbinud pika teekonna ja aidanud meil kõigil mõista muret, avada meeli ja astuda uusi samme [kliimamuutustega võitlemiseks]."

"Hea meelega aitaksime teil Atlandi ookeani ületada," lubas ta.

Heitmete vältimiseks ületas Thunberg augustis Atlandi ookeani lennuki asemel jahi pardal.