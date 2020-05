Hispaania lubab turistid riiki juulist

"Halvim on möödas," ütles Sanchez COVID-19 epideemia kohta, mis on ametlike andmete kohaselt Hispaanias nõudnud üle 28 000 inimese elu. „Me näeme tunneli lõpus valgust ja oleme sammu kaugusel võidust, ent peame meeles pidama, et viirus varitseb meid endiselt, mistõttu me ei tohi ennast lõdvaks lasta.”

"Täna võime öelda, et oleme selle saavutanud pandeemia suure laine ületamise mitte õnne, vaid kindlameelsuse abiga. Oleme võtnud õige tee. Hispaania inimesed on sundinud viiruse taganema,” kiitis ta.

"Teatame teile, et ka tänavu jõuab kätte turismihooaeg ja kutsun kõiki turismiettevõtteid alustama ettevalmistusi oma tegevuse taasalustamiseks mõne päeva pärast," ütles Sánchez.

Valitsusjuht julgustas hispaanlasi alustama puhkuste kavandamist ja ütles, et juulist naaseb Hispaaniasse "turvalistes tingimustes" ka välisturism. Ta juhtis tähelepanu asjaolule, et tavaliselt võtab Hispaania aastas vastu üle 80 miljoni väliskülastaja. "Nüüd saavad välisturistid meie riigis taas puhkusi planeerida," kinnitas Sánchez.

"Me tagame, et turistid ei võta mingeid riske ja nad ei too meile mingeid riske," jätkas ta. „Tervise ja ettevõtluse vahel ei ole vastakaid jõude. Hispaania turismil on nüüd kaks tunnust: keskkonnasäästlikkus ja terviseohutus,“ sõnas Sánchez.