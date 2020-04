Hispaania lubab tervise huvides väikelastel taas natukene väljas käia

Sánchez ütles laupäeva õhtul telepöördumises, et Hispaanial on õnnestunud üle saada "kõige ekstreemsematest aegadest" ning pandeemia levikut aeglustada, vahendab uudistekanal BBC.

Ta tõdes, et hoolimata edusammudest palus valitsus parlamendil pikendada üleriigilist hädaolukorda 9. maini, sest saavutused on "endiselt ebapiisavad ja ennekõike haprad" ning neid ei saa rutakate otsustega ohtu seada.

Viimase ööpäeva jooksul teatati 565 surmajuhtumist, mida oli oluliselt vähem kui pandeemia tipus, ning valitsus lubas juba sel esmaspäeval ka mõnedel mitte hädavajalikel töötajatel ametikohtadele naasta. Valdav osa meetmeid jäävad siiski endiselt kehtima - inimestel lubatakse külastada ainult toidupoode ja apteeke või minna tööle.

Hispaania lastekaitseliit hoiatas piiravate meetmete tagajärjel lastel tekkivate vaimse ja füüsilise tervise probleemide eest ning kutsus üles lubama poisse ja tüdrukuid välja mängima ja füüsilist tegevust harrastama. Hispaania kaheksa miljonit last on juba viis nädalat veetnud kodudes ja nende tervisega seotud probleemid on hakanud kasvama.

Barcelona linnapea Ada Colau, kellel on endal kodus väikesed lapsed, palus sel nädalal, et valitsus lubaks lastel taas väljas liikuda. "Meie lapsed peavad välja minema," nõudis Colau. "Ärge enam oodake: vabastage meie lapsed!"

Muud riigid, näiteks Taani, on lubanud kooli naasta noorematel kui 11-aastastel lastel, samal ajal kui Norra kavatseb lasteaiad taasavada esmaspäeval. Ka Saksamaa avab mõned koolid uuesti 4. mail. Rootsi on oma haridusedasutused aga sootuks kogu kriisi vältel lahti hoidnud. Kuid ükski neist riikidest ei ole viiruse poolt nii laastatud kui Hispaania.

Peaminister Sánchez ütles, et esmaspäevast alates lubatakse lastel taas välja minna, kuid ta lisas, et ei ole veel selge, kuidas seda hakatakse korraldama, ning rõhutas, et see võimalus peaks olema "piiratud ulatusega ja kooskõlas nakkusohu vältimise tingimustega".

"Ettepanek on see, et alates 27. aprillist on lastel võimalik minna mingiks ajaks päeva jooksul kodust välja, kus nad saavad nautida värsket õhku," ütles Sánchez, täpsustamata, kui pikast ajast on jutt.