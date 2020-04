Hispaania läks koroonaviirusega nakatunute koguarvult Itaaliast mööda

Kokku on Hispaanias nüüd surnud 10 935 inimest, vahendab El País.

Uusi nakatumisi tuvastati viimase ööpäevaga 7472, mis viis koguarvu 117 710-ni. Itaalia jääb umbes 2000 juhtumiga maha.

Hispaanias on kokku haiglasse paigutatud üle 56 000 inimese ning üle 30 000 on paranenud ja haiglast välja lastud. Praegu on intensiivravil 6416 patsienti.

Endiselt on olukord raske eakate hooldekodudes. Eile teatas Madridi regiooni valitsusjuht Isabel Díaz Ayuso, et märtsis suri regioonis umbes 3000 hooldekodude elanikku. Et aga proove pole kõigilt võetud, on võimatu öelda, kui palju neist surmadest põhjustas koroonaviirus.

Kataloonias suri märtsis 511 hooldekodude elanikku. Kohalik sotsiaalministeerium teatas, et 1221 hooldekodude elanikku andis positiivse koroonaviiruse proovi, kellest 239 paigutati haiglasse. Kataloonia regionaalvalitsuse teatel on koroonaviirus avastatud regiooni 199 hooldekodus. 336 elanikul on olnud haigusele iseloomulikke sümptomeid.

Näiteks Barcelona Sant Andreu Palomari linnaosa Casa Asili hooldekodus on alates 30. märtsist surnud 31 elanikku.

