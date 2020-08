Hispaania korruptsioonikahtlusega endine kuningas Juan Carlos lahkus kodumaalt

Juan Carlos teatas, et on kättesaadav, kui prokuratuur teda küsitleda tahab. Hispaania ülemkohus alustas nimelt juunis juurdlust Juan Carlose võimaliku seotuse kohta kiirraudtee lepinguga Saudi Araabias, mille juures kahtlustatakse korruptsiooni, vahendab BBC News.

Esialgu ei ole teada, kus endine monarh elama hakkab, aga Hispaania meedia teatel on ta kodumaalt juba lahkunud.

Tegemist on alandava lahkumisega endise kuninga jaoks, kes kunagi näis minevat ajalukku Hispaania oskusliku diktatuurist demokraatiasse juhtimisega pärast kindral Francisco Franco surma 1975. aastal.

Juan Carlos loobus troonist 2014. aastal pärast ligi 40 aastat kuningana pärast korruptsioonijuurdlust tema tütre abikaasa üle ja skandaalset elevandijahti Hispaania finantskriisi ajal.

Oma kirjas ütles Juan Carlos, et teeb otsuse, „seistes silmitsi avalikkuse vastukajaga, mida tekitavad teatud mineviku sündmused minu eraelus”, ja lootuses, et see võimaldab tema pojal täita kuninga funktsioone rahus.

„Juhituna veendumusest teenida kõige paremini Hispaania rahvast, insitutsioone ja sind kuningana, teavitan ma sind nüüd oma otsusest lahkuda Hispaaniast,” kirjutas Juan Carlos. „See on otsus, mille ma teen sügava emotsiooni, aga ka suure rahuga.”

Zarzuela palee avalduses öeldi, et kuningas Felipe VI edastas isale südamliku lugupidamise ja tänulikkuse selle otsuse eest.

Märtsis teatas Zarzuela palee, et Juan Carlos ei saa enam iga-aastast 194 000-eurost toetust.

Hispaania ülemkohus on teatanud, et eesmärk on teha kindlaks Juan Carlose seos Saudi Araabia raudteeprojektiga. Troonist loobudes kaotas ta oma puutumatuse.

Hispaania ettevõtted said omale nimelt 6,7 miljardi eurose lepingu Meka ja Mediina vahelise raudtee rajamiseks.

Hispaania korruptsioonivastased ametnikud kahtlustavad, et Juan Carlos hoidis Šveitsis deklareerimata raha ja asja uuritakse ka Šveitsis.

Hispaania valitsus on öelnud, et kohtu ees on kõik võrdsed ja valitsus juurdlusesse ei sekku.