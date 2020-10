Hispaania kehtestas öise liikumiskeelu

Hispaania peaminister Pedro Sánchez ütles telepöördumises täna õhtul, et liikumiskeeld jõustub pühapäevast ja kehtib iga päev kella 23.00-6.00.

Täiendavate erakorraliste meetmete kohaselt võivad kohalikud omavalitsused keelata ka regioonidevahelise reisimise, ütles ta.

"Olukord, milles me praegu oleme, on äärmuslik," sõnas Sánchez telepöördumises ja lisas: "See on viimase poole sajandi kõige tõsisem [kriis]."

Valitsuse korralduse kohaselt võib avalikel ja eraviisilistel kogunemistel korraga koos viibida maksimaalselt kuus inimest.

Sánchez märkis, et erinevatel piirkondadel on võimalik öist liikumiskeeldu nihutada tund aega varasemaks või hilisemaks vastavalt vajadusele.

Uusi erakorralisi meetmeid, mille kehtestamist nõudis Hispaania 17 piirkonnast üle poole, kohaldatakse kõigi piirkondade suhtes, va Kanaari saared. Taoline range eriolukord kehtestati ka tänavu kevadel pandeemia esimese laine ajal.

Hispaanias on alates pandeemia algusest koroonaviirus diagnoositud enam kui miljonil inimesel, kellest ligi 35 000 on jätnud oma elu.