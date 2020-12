Hispaania kavatseb koostada koroonavaktsiinist keeldujate registri

Hispaania on olnud üks koroonaviiruse tõttu kõige rohkem kannatanud Euroopa riike. Nüüd on seal alustatud vaktsineerimist Pfizeri/BioNTechi vaktsiiniga, mille Euroopa Liit kiitis heaks eelmisel nädalal, vahendab BBC News.

Eilses intervjuus telekanalile La Sexta rõhutas Illa, et vaktsineerimine ei hakka olema kohustuslik.

„Mida tehakse, on register, mida jagatakse meie Euroopa partneritega... nendest inimestest, kellele on seda pakutud ja on selle lihtsalt tagasi lükanud,” ütles Illa. „See ei ole dokument, mis avalikustatakse ja seda tehakse ülima austusega andmekaitse vastu. Inimesed, kellele pakutakse ravi, millest nad mingil põhjusel keelduvad, see märgitakse registrisse... et süsteemis ei ole viga, nagu ei oleks sellele isikule antud võimalust saada vaktsineeritud.”

Hiljutise küsitluse järgi on Hispaania kodanike osakaal, kes on öelnud, et ei lase end vaktsineerida, langenud 28 protsendile, kui novembris oli neid veel 47 protsenti.

