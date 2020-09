Hispaania ja Prantsusmaa teatasid rekordarvudest: mõlemas tuli juurde pea 10 000 uut koroonaviiruse juhtumit

Hispaania tervishoiuministeerium teatas reedel 10 476 uue juhtumi lisandumisest, mis märgib suurimat ühepäevast hüpet juhtumite arvus alates pandeemia algusest tänavu kevadel. Viimase 14 päeva jooksul on tuvastatud üle 100 000 uue juhtumi, mis teeb haigestumuseks 100 000 inimese kohta sel perioodil 216, vahendab El Pais.

Haiglaravi vajavate inimeste arv kasvas ööpäevaga enam kui 1000 võrra ning viimase seisuga on umbes seitse protsenti kõigist Hispaania haiglakohtadest täidetud koroonaviirusesse nakatunute poolt. Viimaste kuude rekordi lõi reedel ka koroonaviiruse surmajuhtumite arv, mis kasvas 184 võrra 29 418-ni.

Hispaania koroonaepideemia epitsentriks on jätkuvalt pealinn Madrid (473 juhtumit 100 000 elaniku kohta), kus ametivõimud teatasid reedel paljudest uutest meetmetest, mille eesmärgiks on viiruse levikut tõkestada. Hispaania tervishoiuminister Salvador Illa nimetas neid "karmideks" ja "adekvaatseteks".

Alates esmaspäevast võib Madridis seltskondlikel üritustel viibida kuni 10 inimest, va erandjuhtudel. Kirikud, kasiinod, matuse- ja pulmapaigad on endiselt avatud, kuid peavad vähendama oma ruumide täituvuse mahtu 75%-lt 60%-le.

Madrid jääb siiski ülejäänud riigile avatuks, nagu ka enamik sealseid vaba aja veetmise kohti, sh baarid ja restoranid. Tuhanded Madridi kooliõpilased kavatsevad ühtlasi järgmisel nädalal pärast suvevaheaja lõppu klassiruumidesse naasta.

Kuigi Madrid on Euroopas pead tõstva viiruse teise laine epitsenter, on viimastel nädalatel aktiivsete juhtumite arv jõudsalt kasvama hakanud enamikus Hispaania piirkondades.

Prantsusmaal rekordkasv

Teist lainet veab jõudsalt ka Prantsusmaa, mis teatas reedel kogu pandeemia aja rekordarvust uutest koroonaviiruse juhtumitest.

Tervishoiuasutuste teatel tuvastati ööpäevaga 8975 uut juhtumit, mida on peaaegu 1500 võrra enam kui kevadise esimese laine tipphetkel 31. märtsil, kui hoolimata toonastest rangetest karantiinimeetmetest tuli juurde 7578 juhtumit.

Hüppeline tõus osades Prantsusmaa regioonides on tähendanud, et kümnetel koolidel on tulnud pelgalt päevi pärast uue õppeaasta algust taas õpilased kodudesse distantsõppele saata.