Hispaania ja Prantsusmaa kehtestasid riigis karmid liikumispiirangud

Hispaanias kehtestati eriolukord ning riik on andnud elanikele korralduse püsida kodus nii palju kui võimalik, teatades ühtlasi koolide, restoranide, baaride sulgemisest. Liikumiskeelu eranditeks on vaid käigud poodi, tööle, arstiabi järele või abivajajale appi.

Prantsusmaa teatas, et sulgeb kõik "mitte-hädavajalikud" asutused alates keskööst, sealhulgas restoranid, baarid ja kinod. Peaministri sõnul jäävad ainsateks eranditeks toidupoed, apteegid, pangad, bensiinijaamad ja tubakapoed.

Worldometers.info andmetel on Hispaanias ööpäevaga lisandunud üle 1100, Prantsusmaal üle 800 kinnitatud haigusjuhtumi. Hispaanias on kinnitatud nakatunuid kokku nüüdseks üle 6000, Prantsusmaal üle 4000. Hispaanias on ööpäeva jooksul raporteeritud 62, Prantsusmaal 12 viiruse tõttu surnust.

Ülemaailmselt on haigestunute arv tõusnud üle 156 000. Viimase ööpäevaga on ülemaailmselt suurim hulk uusi haigestuid pärit Itaaliast - ligikaudu 3500, mis on tõstnud Itaalias nakatunute koguarvu üle 21 000.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!