Hispaania endine diktaator Franco viidi mausoleumist kalmistule

Mausoleumist on saanud Franco toetajate kogunemiskoht ja paremäärmuslaste pühamu. Külastajatel oli võimalik endise diktaatori hauale lilli asetada ja seal palveid lugeda.

Valitsus tahab, et kohast saaks sõjaohvrite mälestus- ja austamispaik. Franco säilmete seal olemist pidas valitsus aga küpse demokraatiaga vastuolus olevaks.

Ajalehe El Mundo sel kuul läbi viidud küsitluse järgi toetas Franco ümbermatmist 43% ja selle vastu oli 32,5% küsitletutest. Ülejäänud ei osanud seisukohta võtta.

Paljud Franco ohvrite järeltulijad on rahul, et see viimaks ära tehti, kriitikud süüdistavad aga valitsust poliitilises näitemängus enne järjekordseid valimisi.

Franco pojapoeg, Don Francisco de Asís Franco y Martínez-Bordiú, Villaverde XI markii, Meirási II senjoor ja Hispaania grand teatas, et on valitsuse peale maruvihane.

„Ma tunnen suurt raevu, sest [valitsus] on kasutanud midagi nii argpükslikku nagu surnukeha üleskaevamine propagandaks ja poliitiliseks reklaamiks, et saada enne valimisi käputäis hääli,” ütles aadlimees Reutersile.

Perekonnal ei lubatud Francot ümber matta ka nende soovitud kohta, perekonna hauakambrisse Almudena katedraalis Madridi kesklinnas. Valitsus leidis, et endist diktaatorit ei tohiks paigutada kuhugi, kus teda võidaks kummardama hakata.

Erinevalt Mussolini Itaaliast ja Hitleri Saksamaast, mis Teises maailmasõjas lüüa said, oli Hispaania üleminek demokraatiale järkjärgulisem.

Kuigi demokraatia on praegu Hispaanias tugevalt kinnistunud, usuvad paljud, et riik ei ole kunagi oma fašistliku minevikuga tegelenud. Ülemineku ajal kirjutati isegi alla „unustamiskokkuleppele”.

1977. aasta amnestiaseadus ei luba mingeid kriminaaljuurdlusi Franco aastate kohta. Franco ausambad on eemaldatud ja tänavad ümber nimetatud.

Franco sündis Galicias sõjaväelase perekonda ja temast sai 1920. aastatel Hispaania noorim kindral.

Pärast vasakpoolse Rahvarinde valimisvõitu 1936. aastal alustasid Franco ja teised kindralid ülestõusu, mis vallandas kolmeaastase kodusõja.

Franco võitis Natsi-Saksamaa ja Mussolini Itaalia toetusel sõja 1939. aastal ja kehtestas diktatuuri, kuulutades end riigipeaks ehk El Caudillo’ks.

Franco oli kindlalt võimul kuni oma surmani 1975. aastal, pärast mida läks Hispaania üle demokraatiale.